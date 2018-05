Aktien New York: Deutliche Gewinne nach US-Jobbericht - Apple auf Rekordhoch

Ein positiv aufgenommener US-Arbeitsmarkt und ein Kurssprung bei den Aktien von Apple haben die Wall Street am Freitag beflügelt. Die Arbeitslosenquote war im April überraschend deutlich auf 3,9 Prozent gefallen. So niedrig war sie zuletzt Ende 2000 gewesen. Allerdings hatte die US-Wirtschaft im April weniger Arbeitsplätze als erwartet geschaffen, zudem hielt der lediglich moderate Lohnauftrieb an.