Aktien New York: Dow auf Rekordhoch - Aussicht auf behutsame Fed-Politik

Beruhigende Aussagen zur US-Geldpolitik haben den Dow Jones Industrial am Mittwoch zwischenzeitlich auf ein Rekordhoch gehievt. Der danach veröffentlichte Konjunkturbericht der Fed ("Beige Book") liefert derweil keine grösseren Impulse. Der US-Leitindex erreichte seine Bestmarke bei 21 580 Punkten und stand zuletzt noch 0,62 Prozent im Plus bei 21 541,69 Punkten. Für den marktbreiten S&P-500-Index ging es um 0,75 Prozent auf 2443,66 Punkte nach oben. Der Technologiewerte-Index Nasdaq 100 beschleunigte seine jüngste Erholung und zog um 1,10 Prozent auf 5772,55 Punkte an.