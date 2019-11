Aktien New York: Dow baut Verlust aus - Sorgen um Lösung des Handelskonflikts

Bereits zuvor hatten die Märkte darunter gelitten, dass US-Präsident Donald Trump China mit noch höheren Strafzöllen gedroht hatte, sollte keine Einigung zwischen beiden Ländern zustande kommen. Zudem reagierte China verärgert über die Annahme von Gesetzesentwürfen zur Unterstützung der Demokratiebewegung in Hongkong durch den US-Senat.

Der Dow Jones Industrial notierte zuletzt 0,91 Prozent tiefer bei 27 680,54 Punkten. Der marktbreite S&P 500 sank um 0,89 Prozent auf 3092,35 Zähler. Der technologielastige Nasdaq 100 verlor 1,25 Prozent auf 8234,63 Punkte. An den drei vorigen Handelstagen hatten die drei Leitindizes jeweils Bestmarken erzielt.

Am Abend mitteleuropäischer Zeit richten sich die Blicke auf die US-Geldpolitik. Die US-Notenbank veröffentlicht die Mitschrift zu ihrer jüngsten Zinssitzung. Die Fed hatte Ende Oktober ihren Leitzins zum dritten Mal in diesem Jahr verringert und zudem angedeutet, das Zinsniveau bis auf weiteres stabil zu halten. US-Präsident Trump fordert dagegen starke Zinssenkungen, um die Wirtschaft anzuschieben.

Die am Vortag trübe Stimmung in der Einzelhandelsbranche nach gesenkten Prognosen von Home Depot und Kohl's hellte sich am Mittwoch wieder merklich auf. Gründe dafür lieferten die jüngsten Geschäftsentwicklungen des Discounters Target und der Baumarktkette Lowe's. Beide Unternehmen übertrafen mit ihren Zahlen für das dritte Quartal die durchschnittlichen Analystenerwartungen und hoben ihre Jahresziele an. Die Börse quittierte das mit deutlich steigenden Kursen. So legten die Target-Papiere zuletzt um gut 13 Prozent zu. Lowe's-Anteilscheine kletterten zunächst um knapp 7 Prozent auf ein Rekordhoch, notierten zuletzt aber nur noch 3,4 Prozent höher.

Die Titel von Fiat Chrysler sackten um 3,8 Prozent ab. Der Autokonzern sieht sich einer Klage des Konkurrenten General Motors wegen angeblicher Bestechung gegenüber.

Die Aktien des Tabakkonzerns Altria gewannen hingegen 3,3 Prozent. Die US-Aufsichtsbehörden haben ihren ursprünglichen Plan, den Nikotingehalt in Zigaretten drastisch zu reduzieren, vorerst zurückgestellt./edh/he

