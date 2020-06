Aktien New York: Dow dreht wegen zunehmender Covid-19-Risiken ins Minus

Anlegerängste vor zunehmenden Corona-Infektionsrisiken haben die US-Aktienmärkte am Freitag nach einer festeren Eröffnung im Handelsverlauf in die Minuszone befördert. So meldeten die US-Bundesstaaten Arizona und Florida den höchsten Anstieg an Covid-19-Neuinfektionen seit Beginn der Pandemie. Zu den Kursschwankungen trugen zudem auslaufende Futures- und Optionskontrakte an den Terminbörsen bei.