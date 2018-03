Aktien New York: Dow erholt sich von Verluststrecke - Gute Konjunkturdaten

Der Dow Jones Industrial hat sich am Donnerstag etwas von seiner dreitägigen Verluststrecke erholt. Der US-Leitindex stieg um 0,77 Prozent auf 24 948,48 Punkte. Unterstützung kam dabei von jüngsten Konjunkturdaten: Die Stimmung in der Industrie im Bundesstaat New York hatte sich im März überraschend spürbar aufgehellt. Zudem waren die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe in der vergangenen Woche stärker gefallen als erwartet.