Aktien New York: Dow fällt auf tiefsten Stand seit Anfang Mai

Die Börsen in den USA sind zum Wochenbeginn nach schwachen Konjunkturdaten erneut unter Druck geraten. Der Dow Jones Industrial fiel auf den niedrigsten Stand seit Anfang Mai. Die Stimmung in der Industrie im US-Bundesstaat New York trübte sich im Dezember spürbar ein. Auch die Lage am US-Häusermarkt verschlechterte sich etwas. Der Dow rutschte daraufhin am Montag um 1,7 Prozent auf 23 696 Punkte ab.