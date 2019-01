Aktien New York: Dow gestützt von 3M - Tech-Werte aber schwächer

Unternehmenszahlen mit Licht und Schatten haben am Dienstag die New Yorker Standardwerte tendenziell gestützt. Der Dow Jones Industrial kletterte knapp eine Stunde nach dem Auftakt um 0,35 Prozent auf 24 615,10 Punkte nach oben und hängte so andere wichtige US-Indizes ab. Positive Kursreaktionen beim Schwergewicht 3M standen im Leitindex negative bei der weniger bedeutenden Verizon -Aktie gegenüber.