Positive Signale im US-chinesischen Handelsstreit sowie steigende Ölpreise haben den US-Aktienmärkten am Freitag eine festere Eröffnung beschert. Im weiteren Handelsverlauf könnte der "Hexensabbat" für Bewegung sorgen. Beim grossen Verfall an den Terminbörsen an diesem Freitag laufen Futures- und Optionskontrakte aus, was zu grösseren Kursausschlägen führen kann. Frische US-Konjunkturdaten zeigten bislang nur wenig Auswirkungen auf die Kurse.