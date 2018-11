Aktien New York: Dow gibt am 'Black Friday' nach - Nasdaq aber solide

Mit Kursverlusten sind die amerikanischen Standardwerte am Freitag in den verkürzten Brückentagshandel gestartet. Der Leitindex Dow Jones Industrial verlor am "Black Friday" nach einer halben Handelsstunde 0,41 Prozent auf 24 365,42 Punkte. Für den marktbreiten S&P 500 ging es um 0,37 Prozent auf 2640,12 Punkte bergab.