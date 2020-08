Aktien New York: Dow gibt weiter nach - Tech-Indizes erholen sich etwas

Das am Vortag veröffentlichte Protokoll der jüngsten US-Notenbanksitzung habe weiter die Stimmung getrübt, schrieb Analyst Mark Chandler vom Analysehaus RBC. Die Fed habe ihre vorsichtige Einschätzung der wirtschaftlichen Aussichten bekräftigt und lediglich eine "lauwarme Unterstützung" für die von manchen Experten erhoffte Strategie der Zinskurvenkontrolle erkennen lassen. Mit dieser könnten die Währungshüter versuchen, die längerfristigen Zinsen zu steuern, um die negativen Folgen der Virus-Krise einzudämmen.

Zudem bleibt die Lage am US-Arbeitsmarkt angesichts der Corona-Krise angespannt. In der Woche bis 15. August gab es mehr als eine Million Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe und damit mehr als von Experten erwartet worden war.

An der Technologiebörse Nasdaq hingegen erholten sich die wichtigsten Indizes etwas von ihren zur Wochenmitte erlittenen Gewinnmitnahmen. So legte der Auswahlindex Auswahlindex Nasdaq 100 um 0,52 Prozent auf 11 377,49 Punkte zu, nachdem er am Mittwoch noch zunächst einen historischen Höchststand erreicht hatte, bevor die Anleger Kasse machten. Ins Bild passte, dass die Aktien des iPhone-Riesen Apple an diesem Donnerstag ihre Rekordjagd fortsetzten und zuletzt mehr als 1 Prozent gewannen./la/he

(AWP)