Aktien New York: Dow hält sich klar im Plus - Hoch seit Februar

Die Wall Street hat am Donnerstag von US-Inflationsdaten und der weiteren Dollar-Abschwächung profitiert. Im frühen Handel stieg der New Yorker Dow Jones Industrial bis auf 26 191 Punkte, was den höchsten Stand seit Anfang Februar bedeutet - zuletzt gewann er noch 0,51 Prozent auf 26 130,84 Punkte. Der marktbreite S&P 500 rückte um 0,47 Prozent auf 2902,56 Punkte vor und der technologielastige Nasdaq 100 stieg um 0,91 Prozent auf 7556,03 Zähler.