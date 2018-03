In den USA hat der Wall-Street-Index Dow Jones Industrial am Dienstag seine Gewinne zum Handelsstart rasch wieder abgegeben. Allerdings hielt er sich vor den in Kürze erwarteten Auftragseingängen in der US-Industrie mit plus 0,07 Prozent auf 24'890,98 Punkte stabil. Tags zuvor war das weltweit wichtigste Börsenbarometer um knapp 1,4 Prozent gestiegen, nachdem es in der Vorwoche um über 3 Prozent abgesackt war.