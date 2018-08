Aktien New York: Dow im Minus - Kaum Reaktion auf Fed-Entscheid

Die Tech-Indizes setzten ihre Erholung vom Vortag vorsichtig fort. Für den Nasdaq 100 ging es um 0,23 Prozent auf 7248,75 Punkte hoch. Der breit gefasste S&P 500 gewann 0,25 Prozent auf 2809,23 Punkte.

Die US-Notenbank beliess den Leitzins bei 1,75 und 2,00 Prozent. "Alles in allem ein Fed-Statement ohne grosse Überraschungen", kommentierte Experte Thpmas Altmann von QC Partners. Für das nächste Treffen der US-Notenbanker im September könnten Anleger eine Zinserhöhung fest einplanen.

Das leidige Thema Handelskrieg war auch am Mittwoch präsent. Laut einem Bericht der Nachrichtenagentur Bloomberg denkt US-Präsident Donald Trump darüber nach, die bis Ende August geplanten Strafzölle auf chinesische Importe im Wert von 200 Milliarden US-Dollar von den geplanten 10 auf 25 Prozent zu erhöhen. Dies nehme derzeit Schwung aus dem Markt, sagten Börsianer.

Der schwelende Handelskonflikt sei ein Bremsfaktor und gehe für die USA aktuell nach hinten los, schrieben die Experten der BayernLB in einem Kommentar zur jüngsten Stimmung in der US-Industrie. Diese hatte sich im Juli überraschend deutlich eingetrübt. Dafür wurden im Juli in der Privatwirtschaft mehr Stellen geschaffen als erwartet, wie aus den Daten des Dienstleiters ADP hervorgeht. An diesem Freitag steht der offizielle Arbeitsmarktbericht der Regierung auf der Agenda. Die ADP-Daten gelten am Markt als Indikator für die Regierungszahlen, obwohl die Zuverlässigkeit nicht besonders hoch ist.

Der iPhone-Konzern Apple hatte mit seinen jüngsten Quartalszahlen die Analystenerwartungen übertroffen. Die Aktien des Konzerns legten daraufhin zur Wochenmitte bis auf ein Rekordhoch bei 201,32 Dollar zu. Zuletzt legten sie um 5,21 Prozent auf 200,21 Dollar zu und waren damit Dow-Spitzenreiter. Die starken iPhone-Geschäfte treiben die Apple-Aktien schon seit Jahren an. Aktuell ist das teure iPhone X eine Geldmaschine: Apple hatte im vergangenen Quartal den Gewinn um 32 Prozent auf gut 11,5 Milliarden Dollar gesteigert. Zahlreiche Analysten hoben zur Wochenmitte ihre Kursziele für Apple an. Viele liegen damit nun teils deutlich über der 200-Dollar-Marke.

Schlusslicht im Index waren die am Vortag noch gut gelaufenen Papiere des Baumaschinenherstellers Caterpillar mit minus 3,4 Prozent.

Der viertgrösste US-Mobilfunker Sprint steuert nach einem besser als erwartet ausgefallenen Jahresauftakt mit Zuversicht auf die erhoffte Fusion mit der Telekom-Tochter T-Mobile US zu. Das Unternehmen wachse solide, sagte Sprint-Chef Michel Combes am Mittwoch laut Mitteilung. Die Zahl der Kunden nehme zu, zudem schreibe das Unternehmen das dritte Quartal in Folge schwarze Zahlen. Seine Prognose für das Gesamtjahr hob der Konzern leicht an. Die Sprint-Aktie stand mit plus 0,09 Prozent allerdings kaum höher.

Nach Absatzahlen büssten die Anteile der Autobauer Ford und Fiat Chrysler jeweils rund 2 Prozent ein./ajx/he

(AWP)