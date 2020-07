Aktien New York: Dow im Plus - Nasdaq schwächelt - UBS: Corona-Folgen spürbar

Ungeachtet neuer Rekordzahlen von Corona-Neuinfektionen in den USA hat die Wall Street am Freitag nach einem verhaltenen Start moderat zugelegt. Die technologielastigen Nasdaq-Börsen indes legten nach erreichten Rekordhochs am Vortag eine Pause ein und gaben leicht nach. Der US-Leitindex Dow Jones Industrial gewann kurz nach dem Börsenstart 0,39 Prozent auf 25 806,45 Punkte und pendelt damit weiterhin innerhalb einer Handelspanne zwischen 25 000 und 26 600 Zählern. Auf Wochensicht zeichnet sich aktuell ein minimaler Verlust von 0,1 Prozent ab.