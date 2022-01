Aktien New York: Dow Jones hält Gewinne - S&P 500 und Nasdaq mit Verlusten

Die Rally am US-Aktienmarkt hat sich am Dienstag nur teilweise fortgesetzt: Gleich zum Handelsstart am Dienstag kletterten Dow Jones Industrial und S&P 500 auf ein Rekordhoch. Im Handelsverlauf bröckelten die Gewinne aber wieder ab und der marktbreite S&P drehte sogar in die Verlustzone. Zudem fassten die Anleger Technologiewerte nur mit spitzen Fingern an, die Nasdaq-Indizes sackten ab.