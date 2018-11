Aktien New York: Dow kämpft sich ins Plus zurück - Techbranche belastet

Enttäuschende Ausblicke zweier Branchengrössen aus dem Technologiesektor haben am Freitag die Stimmung an den US-Börsen gedämpft. Nach anfänglichen Verlusten konnte sich jedoch zumindest der Wall-Street-Index Dow Jones Industrial ins positive Terrain zurückkämpfen. Zuletzt hielt er sich mit plus 0,01 Prozent stabil bei 25 291,68 Zählern, was einen Wochenverlust von 2,7 Prozent bedeuten würde. Von den Gewinnen aus der Woche zuvor wäre damit so gut wie nichts übrig.