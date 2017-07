Aktien New York: Dow kaum verändert - Tech-Werte erholen sich

Nach dem Unabhängigkeitstag hat die Wall Street am Mittwoch auf der Stelle getreten. Die Kaufbereitschaft der Anleger hielt sich nach der feiertagsbedingten Pause in Grenzen. Die anhaltende politische Unsicherheit nach dem Raketentest Nordkoreas sorgte ebenso für Zurückhaltung wie aktuelle Konjunkturdaten. Auch das am Abend vorgelegte Sitzungsprotokoll der US-Notenbank Fed erwies sich zunächst nicht als Kurstreiber.