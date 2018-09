Aktien New York: Dow legt wieder etwas zu - Handelsstreit bleibt aber Thema

Der US-Leitindex Dow machte einen Grossteil seiner Vortagesverluste wett und stieg um 0,33 Prozent auf 26 148,92 Punkte. Für den marktbereiten S&P 500 ging es um 0,44 Prozent auf 2901,54 Zähler nach oben.

Der technologiewertelastige Nasdaq 100 erholte sich deutlicher und stieg um 0,98 Prozent auf 7507,36 Punkte. Er war zu Wochenbeginn noch um knapp 1,5 Prozent abgesackt.

China reagierte derweil auf die neuen Zölle der USA mit Gegenzöllen. Man werde auf amerikanische Waren in Wert von 60 Milliarden US-Dollar Zölle erheben, teilte das chinesische Finanzministerium mit. Die Regierung in Peking antwortet so auf die von US-Präsident Donald Trump angekündigten weiteren Einfuhrzölle auf chinesische Waren im Wert von 200 Milliarden Dollar./la/tos

(AWP)