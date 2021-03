Aktien New York: Dow leicht im Plus - Insgesamt vorsichtig gedämpfte Stimmung

Der weltweit bekannteste Index Dow Jones Industrial , der im frühen Handel weitgehend richtungslos tendierte, legte rund zwei Stunden vor dem Handelsschluss um 0,15 Prozent auf 31 583,29 Punkte zu. Der marktbreite S&P 500 hielt sich mit minus 0,01 Prozent auf 3901,61 Punkte stabil. Der technologielastige Nasdaq 100 verlor dagegen 0,51 Prozent auf 13 214,85 Punkte.

Laut Guo Shuqing, der die Regulierungsbehörde China Banking and Insurance Regulatory Commission leitet, zeigen die hohen Kurse an der Wall Street und den europäischen Finanzmärkten in eine andere Richtung als die realwirtschaftliche Entwicklung. Dies habe die gute Stimmung zum Wochenauftakt gedämpft, kommentierte Portfoliomanager Thomas Altmann von QC Partners. "Gleichzeitig wird die Aufmerksamkeit der Börsianer wieder mehr auf die Bewertungen der Aktienmärkte gelenkt. Mit einem erwarteten Kurs/Gewinn-Verhältnis (KGV) von 23 und einem historischen KGV von 32 ist der US-Leitindex S&P 500 deutlich teurer bewertet als durchschnittlich in seiner Historie. Von daher kommt die Warnung aus China nicht aus dem Nichts", resümierte er.

Dass sich die Verluste in Grenzen hielten, dürfte der wachsenden Hoffnung auf das knapp zwei Billionen US-Dollar schwere Hilfsprogramm des neuen US-Präsidenten Joe Biden geschuldet sein. Nachdem es im demokratisch dominierten Repräsentantenhaus bereits die Zustimmung erhalten hat, soll nun der Senat noch in dieser Woche darüber beraten, wie der demokratische Mehrheitsführer Chuck Schumer sagte. Zudem stieg die Rendite der richtungweisenden zehnjährigen Staatsanleihen nicht weiter an, sondern sank vielmehr wieder auf 1,41 Prozent. In der vergangenen Woche war der Effektivzins noch bis auf 1,55 Prozent gestiegen und hatte damit den höchsten Stand seit einem Jahr erreicht.

Mit Quartalszahlen und einem starken Ausblick rückten an der Nasdaq die Aktien von Zoom Video in den Blick. Die Aktien des Videokonferenzen-Anbieters, die bereits am Vorabend in Erwartung starker Resultate kräftig zugelegt hatten, drehten zuletzt ins Minus und sackten um 4,5 Prozent ab. Einige Analysten sind trotz all der positiven Überraschungen inzwischen vorsichtig. Sie verweisen auf die Bewertung der Aktie und die Gefahr von Nutzerabwanderungen in der zweiten Jahreshälfte.

Der Elektroautohersteller Nio , der seinen Sitz in Shanghai hat, enttäuschte mit seinem vierten Quartal. Die Papiere büssten an der Nyse 12,3 Prozent auf 43,65 Dollar ein. Im Januar waren die Anteilscheine des 2018 gegründeten Unternehmens noch auf ein Rekordhoch bei knapp unter 67 Dollar gestiegen.

Für die Aktien von Abercrombie & Fitch ging es nach vorgelegten Quartalszahlen um 1,5 Prozent abwärts, während Yum Brands um 0,3 Prozent stiegen. Der Schnellrestaurantketten-Betreiber hatte Übernahmepläne im Bereich Künstliche Intelligenz bekannt gegeben./ck/he

(AWP)