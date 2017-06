Aktien New York: Dow lethargisch - Bankenwerte fest nach Stresstest

Der Dow Jones Industrial sank im frühen Handel um 0,13 Prozent auf 21 425,91 Punkte, nachdem er am Mittwoch um rund 0,7 Prozent zugelegt hatte. Der marktbreite S&P-500-Index fiel am Donnerstag um 0,29 Prozent auf 2433,58 Punkte. Für den technologielastigen Nasdaq 100 , der am Vortag fast 1,5 Prozent gewonnen hatte, ging es um 1,05 Prozent auf 5692,80 Punkte abwärts.

Neues gab es von konjunktureller Seite. So ist die US-Wirtschaft im ersten Quartal stärker gewachsen als bisher bekannt. Zudem kletterte die Zahl der Erstanträge auf US-Arbeitslosenhilfe in der vergangenen Woche überraschend./edh/

(AWP)