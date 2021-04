Aktien New York: Dow macht etwas Boden gut

Die Anleger an den US-Aktienmärkten haben am Donnerstag überwiegend positiv aufgenommene Unternehmenszahlen honoriert. Positive US-Konjunkturdaten trugen ebenfalls zur freundlichen Stimmung bei. Die US-Wirtschaft wuchs im im ersten Quartal auf das Jahr hochgerechnet um 6,4 Prozent zum Vorquartal. Ferner verbesserte sich die Lage auf dem US-Arbeitsmarkt wöchentlichen Daten zufolge weiter. Zudem stützten Aussagen von US-Präsident Joe Biden über Impffortschritte in den Vereinigten Staaten.