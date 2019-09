Aktien New York: Dow macht Rückschlag teilweise wett

Gleichzeitig mit deutlichen Kursgewinnen in Asien und Europa macht die Wall Street am Mittwoch einen Teil ihrer Vortagsverluste wieder wett. Der New Yorker Leitindex Dow Jones stieg zwei Stunden vor Schluss um 0,70 Prozent auf 26 299,96 Punkte. Am Dienstag war er nach dem langen Wochenende etwa 1 Prozent schwächer in den September gestartet.