Aktien New York: Dow mit Atempause nach Sprung über 25 000 Punkte

Die Standardwerte an der Wall Street zollen am Donnerstag vorerst ihrer starken Vortagsrally den Tribut. Der Leitindex Dow Jones Industrial fiel im frühen Handel um 0,53 Prozent auf 24 881,22 Punkte, nachdem er am Vortag getrieben vor der Aussicht auf eine vorsichtigere Geldpolitik einen schnellen Anstieg über 25 000 Punkte gewagt hatte. Das von der Notenbank Fed bereitgestellte Pulver hatten die Anleger damit offenbar bereits verschossen.