Aktien New York: Dow mit Atempause - Techwerte beflügelt von Facebook

Die Anleger in New York haben das von der US-Notenbank bereitgestellte Pulver offenbar bereits am Mittwoch verschossen. Der Leitindex Dow Jones Industrial verlor am Donnerstag jedenfalls zwei Stunden vor Schluss 0,18 Prozent auf 24 971,07 Punkte, nachdem er am Vortag getrieben vor der Aussicht auf eine vorsichtigere Geldpolitik noch einen Ausflug über die Marke von 25 000 Punkte gewagt hatte. Die Fed hatte bei künftigen Zinsanpassungen eine "geduldige" Vorgehensweise signalisiert.