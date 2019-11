Aktien New York: Dow mit schwerfälligem Start nach Rekordhoch

In Reichweite der jüngsten Rekorde sind die US-Börsen am Donnerstag kaum verändert in den Handel gestartet. Der Dow Jones Industrial stand nach einer Handelsstunde prozentual unverändert bei 27 784,44 Zählern. Ein Kursrutsch beim Netzwerkausrüster Cisco galt dabei als schwere Bürde für den New Yorker Leitindex. Am Vortag hatte er erstmals in seiner Geschichte die Marke von 27 800 Punkten überwunden.