Aktien New York: Dow mit trägem Wochenauftakt

Nach einer ordentlichen Vorwoche hat die Wall Street den Handel am Montag nur wenig verändert aufgenommen. Der Dow Jones Industrial stieg im frühen Handel um 0,05 Prozent auf 25 860,62 Punkte. Am breiteren Markt zeigte sich hingegen eine freundliche Eröffnungstendenz. So gewann der S&P 500 0,36 Prozent auf 2832,62 Punkte. Für den technologielastigen Auswahlindex Nasdaq 100 ging es um 0,43 Prozent auf 7338,37 Zähler bergauf.