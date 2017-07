Aktien New York: Dow moderat im Minus - Nasdaq etwas erholt

Nach dem Unabhängigkeitstag ist die Wall Street am Mittwoch etwas leichter in den Handel zurückgekehrt. Wegen der anhaltenden politischen Unsicherheit nach dem Raketentest Nordkoreas und der Zurückhaltung vor dem am Abend veröffentlichten Sitzungsprotokoll der Notenbank Fed hielt sich die Kaufbereitschaft in Grenzen. Veröffentlichte Daten aus der US-Industrie trugen ausserdem etwas zu den Verlusten bei.