Aktien New York: Dow moderat im Plus nach kräftiger Erholung

Nach der Erholungsrally der vergangenen beiden Tage haben es die Anleger an den US-Börsen zur Wochenmitte zunächst ruhig angehen lassen. Der Leitindex Dow Jones Industrial lag am Mittwoch im frühen Handel mit 0,10 Prozent moderat im Plus bei 35 753 Punkten. An den beiden Vortagen war der Dow bereits um mehr als drei Prozent gestiegen. Kursbewegendes von der Konjunktur steht nicht auf der Agenda.