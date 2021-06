Aktien New York: Dow nach langem Wochenende freundlich - Schwung lässt aber nach

Die US-Börsen haben am ersten Handelstag im Juni nach einem starken Auftakt schnell wieder an Schwung verloren. Der Dow Jones Industrial legte nach dem langen Wochenende erst um fast ein Prozent zu, dann aber flachte der Handel schnell ab. Zuletzt stieg der Leitindex noch um 0,28 Prozent auf 34 626,12 Punkte. Der marktbreite S&P 500 verblieb noch mit 0,11 Prozent im Plus bei 4208,88 Zählern.