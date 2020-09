Aktien New York: Dow nach robusten Daten wieder auf dem Vormarsch

An den US-Börsen geht es am Mittwoch nach dem Rückschlag vom Vortag wieder mit Schwung nach oben. Robuste Konjunkturdaten sorgten für neuen Schub, so dass der Dow Jones Industrial im frühen Handel um 1,33 Prozent auf 27 818,03 Punkte stieg. Er betrieb so zu Monatsschluss nochmals etwas Kurskosmetik, indem er sein September-Minus auf bislang 2,1 Prozent reduzierte.