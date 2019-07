Aktien New York: Dow nach verpasstem Rekordhoch etwas schwächer

An der Wall Street haben die Anleger am Mittwoch einen Gang zurück geschaltet. Nachdem es am Vortag für neue Rekorde nicht gereicht hatte, blieben sie nun in der Deckung, der Dow Jones Industrial fiel im frühen Handel von 0,31 Prozent auf 27 263,43 Punkte. Am Dienstag hatten dem Leitindex nur 30 Punkte für ein neues historisches Hoch gefehlt.