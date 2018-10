Aktien New York: Dow neigt nach Jobdaten weiter zur Schwäche

Die Wall Street lässt am Freitag nach einem durchwachsenen Arbeitsmarktbericht weitere Punkte liegen. Nach zögerlichem Start tauchte der Dow Jones Industrial langsam aber sicher ins Minus ab. Zuletzt verlor er 0,40 Prozent auf 26 521,86 Punkte - und erhöhte so den Abstand zu dem am Mittwoch erreichten Rekordhoch von 26 951 Punkten. Er steuert auf ein nur noch mageres Wochenplus von 0,25 Prozent zu.