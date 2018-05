Aktien New York: Dow nimmt Fahrt auf - Starke Öl- und Finanzwerte

Die US-Aktienmärkte haben am Mittwoch im Handelsverlauf von deutlich anziehenden Öl- und Finanzwerten Auftrieb erhalten und merklich zugelegt. Der US-Ausstieg aus dem Atomabkommen mit dem Iran sei an der Wall Street bereits eingepreist, habe sich jedoch sehr positiv auf die Ölpreise ausgewirkt, sagte ein Börsianer am Mittwoch. Hauptgrund ist die Furcht vor Angebotsengpässen, wenn die Vereinigten Staaten die ausgesetzten Sanktionen gegen den Iran wieder in Kraft setzen. Aktien aus dem Finanzsektor profitierten von steigenden Anleiherenditen.