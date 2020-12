Aktien New York: Dow rückt vor Richtung Rekordhoch

Der marktbreite S&P 500 kletterte um 0,93 Prozent nach oben auf 3698 Punkten. Für den technologielastigen Auswahlindex Nasdaq 100 ging es um 1,2 Prozent auf 12 523 Zähler aufwärts. Auch diese beiden Indizes haben Aussicht auf historische Höchststände.

In den USA könnte noch an diesem Montag zur einer parteiübergreifenden Einigung auf ein rund 900 Milliarden US-Dollar schweres Konjunkturpaket kommen. Die Optimisten in Sachen Brexit-Handelspakt sehen zudem weiterhin gute Chancen für einen Handelspakt zwischen den Briten und der Europäischen Union, da die Gespräche über einen Deal immer noch laufen.

Zudem begannen nach einer Notfallzulassung in den Vereinigten Staaten die Impfungen gegen das Coronavirus mit einem Impfstoff von Biontech und Pfizer . Die Aktien der beiden Unternehmen konnte das am Montag jedoch nicht mehr befeuern: Die an der Nasdaq gelisteten Biontech-Papiere gaben um 4 Prozent nach und Pfizer um 0,4 Prozent. Beide Aktien waren zuletzt bereits stark gestiegen.

Die Papiere von Curevac legten dagegen um fast 6 Prozent zu, nachdem das Tübinger Biotech-Unternehmen den Start einer zulassungsrelevanten klinischen Studie zu einem Corona-Impfstoff bekannt gegeben hatte. Mit ersten Ergebnissen wird Ende des ersten Quartals 2021 gerechnet.

Doch nicht nur Impfstoff-Themen bewegten die Pharmabranche an diesem Montag. Eine Milliardenübernahme steht ebenfalls im Fokus: Der britische Arzneimittelhersteller Astrazeneca will den US-Konkurrenten Alexion für insgesamt 39 Milliarden US-Dollar kaufen. Die Alexion-Aktien sprangen in der Folge um rund 30 Prozent hoch.

Eine Kaufempfehlung der Bank UBS für McDonald's liess den Kurs der Fastfood-Kette um 2,7 Prozent steigen./bek/mis

(AWP)