Die Wall Street hat am Dienstag an ihren positiven Wochenstart angeknüpft. Nach Rekorden für den S&P 500 und die Nasdaq-Indizes am Montag versuchte der Dow Jones Industrial nachzuziehen, schrammte aber bislang knapp an einem Höchststand vorbei. Zuletzt lag der US-Leitindex mit 0,32 Prozent im Plus bei 29 370,46 Punkten. Mit seinem Tageshoch von 29 406 Punkten hatte er den Rekord der Vorwoche nur um knapp 2 Punkte verfehlt.