Aktien New York: Dow sinkt weiter - Keine Entwarnung bei Inflation

Um 8,3 Prozent sind die Verbraucherpreise im April auf Jahressicht geklettert. Analysten hatten im Mittel ihrer Schätzungen einen geringeren Anstieg erwartet. "Die Teuerung dürfte zwar tendenziell sinken, aber nicht so stark wie von der Notenbank erhofft. Die Fed bleibt damit unter Druck", kommentierte Volkswirt Christoph Balz von der Commerzbank. Auch werde die Inflation wohl höher bleiben als vor der Pandemie. So stiegen wegen des engen Arbeitsmarkts die Lohnkosten so kräftig wie seit mindestens 20 Jahren nicht mehr.

Für den marktbreiten S&P 500 ging es am Mittwoch um 0,44 Prozent auf 3983 Punkte abwärts. Der Nasdaq 100 fiel mit 1,19 Prozent auf 12 199 Punkte weiter zurück./bek/he

(AWP)