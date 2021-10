Aktien New York: Dow stabil - S&P 500 und Nadaq-Börsen im Minus

Nach einer Erholungsbewegung am vergangenen Freitag hat sich der US-Leitindex Dow Jones Industrial zu Wochenbeginn stabil gezeigt. Der marktbreite S&P 500 und die technologielastige Nasdaq-Börse gaben am Montag zugleich nach. Experten zufolge befinden sich die wichtigsten Weltbörsen weiter im Klammergriff von Lieferkettenproblemen in zentralen Industrien, steigenden Energiepreisen und der hohen Inflation.