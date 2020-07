Aktien New York: Dow stark - Nasdaq bleibt nach Rally zurück

An der Wall Street haben Anleger am Dienstag auf eine Erholung der noch immer angeschlagenen Konjunktur gesetzt. Im Unterschied zum Vortag, als vor allem Technologietitel stark gesucht waren, sind es nun aber die Papiere der "Old Economy", die teils kräftig zulegten. So stieg der Der Dow Jones Industrial im frühen Handel um 1,08 Prozent auf 26 968 Punkte.