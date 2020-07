Aktien New York: Dow startet robust - Techwerte ziehenm wieder an

Nach zwei verlustbringenden Tagen haben sich die US-Börsen am Montag wieder ins Plus vorgewagt. Zunächst noch zögerlich gestartet, schaffte es der Dow Jones Industrial binnen der ersten Handelsstunde ins Plus. Zuletzt gewann der Wall-Street-Leitindex 0,50 Prozent auf 26 601,20 Punkte. Die Vorwoche hatte er nach zuvor drei Gewinnwochen und einem erneuten Test der 27 000-Punkte-Marke wieder schwächer beendet.