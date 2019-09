Aktien New York: Dow startet solide - 27 000er-Marke wieder im Visier

Die Aussicht auf sinkende Leitzinsen hält am Montag die Kurse an der Wall Street weiter auf Kurs. Der in der Vorwoche schon von neuer Hoffnung im Handelskonflikt angetriebene US-Leitindex Dow Jones Industrial schaffte es binnen der ersten Handelsstunde nochmals ein kleines Stück um 0,35 Prozent auf 26 891,01 Punkte nach oben.