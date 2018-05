Aktien New York: Dow startet solide - Nasdaq jedoch schwach

Die Hoffnung auf eine Entspannung im Handelskonflikt mit China hat am Freitag zumindest an der Wall Street einen stabilen Auftakt ermöglicht. Der Dow Jones Industrial schwankte in den ersten Minuten um seinen Vortagsschlusskurs. Zuletzt lag 0,08 Prozent im Plus bei 24 734,62 Punkten, weil Signale aus China nicht eindeutig genug waren. Auf Wochensicht steuert der Leitindex damit auf ein Minus von 0,4 Prozent zu.