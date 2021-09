Aktien New York: Dow steht still - Grosser Verfall und Fed-Sitzung voraus

Zurückhalten könnte die Kurse der sogenannte grosse Verfall an den Terminbörsen. An diesen vier Börsentagen im Jahr wird das Aktiengeschäft in der Regel von handelstechnischen Aspekten bestimmt. Aber auch die Sitzung der US-Notenbank Fed kommende Woche Mittwoch wirft schon ihre Schatten voraus.

Der marktbreite S&P 500 gab im frühen Handel um 0,25 Prozent auf 4463 Zähler nach. Der technologielastige Nasdaq 100 sank etwas stärker um 0,47 Prozent auf 15 443 Punkte. Damit setzt sich unter dem Strich die Konsolidierung der vergangenen Wochen fort./bek/men

(AWP)