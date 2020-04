Aktien New York: Dow steigt auf höchsten Stand seit sieben Wochen

Die Hoffnung auf erste Lockerungen in der Corona-Pandemie hat auch am Dienstag die Aktienkurse in New York angeschoben. Der US-Leitindex Dow Jones Industrial stieg auf den höchsten Stand seit sieben Wochen und könnte damit eine mehr als zweiwöchige Konsolidierung beenden. Im frühen Handel rückte der Leitindex um 1,4 Prozent auf 24 468,72 Punkte vor.