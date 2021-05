Ohne klare Richtung sind die US-Aktienmärkte in die neue Woche gestartet. Während die Standardwerte an der Wall Street am Montag an ihren jüngsten Rekordkurs anknüpften und fester tendierten, verbuchten die Technologiewerte an der Nasdaq mehrheitlich klare Verluste. Experten zufolge ist eine baldige Straffung der amerikanischen Geldpolitik erst einmal vom Tisch, nachdem am Freitag der Arbeitsmarktbericht enttäuscht hatte.