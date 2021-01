Zweigeteiltes Bild am US-Aktienmarkt: Während die Standardwerte am Mittwoch weiter zulegten, ging es an der Technologiebörse Nasdaq deutlich bergab. Offensichtlich befürchteten die Anleger, dass die nach einer Stichwahl in Georgia sich abzeichnende demokratische Senatsmehrheit vor allem zu einer stärkeren Besteuerung und Regulierung der grossen Technologiekonzerne führen könnte, sagte Experten.