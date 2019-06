Aktien New York: Dow steigt wieder - Alphabet belastet Tech-Branche

Nach den hohen Kurseinbussen der vergangenen Wochen sind am Montag am US-Aktienmarkt erste Schnäppchenjäger auf den Plan getreten. Der Dow Jones Industrial , der im Monat Mai fast 7 Prozent eingebüsst hatte und auf den niedrigsten Stand seit Ende Januar gerutscht war, legte im frühen Handel um 0,44 Prozent auf 24 923,72 Zähler zu. Damit rückt die Marke von 25 000 Punkten wieder in Reichweite. Für den breit gefassten S&P 500 ging es am Montag um 0,34 Prozent auf 2761,63 Punkte nach oben.