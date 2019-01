Aktien New York: Dow steuert auf soliden Wochengewinn zu

Der Dow Jones Industrial stieg um 0,71 Prozent auf 24 542,67 Punkte. Auf Wochensicht deutet sich damit ein Plus von gut 2 Prozent an. Damit würde das Börsenbarometer die vierte Gewinnwoche in Folge schaffen.

Der marktbreite S&P 500 gewann 0,75 Prozent auf 2655,71 Punkte. Für den technologielastigen Nasdaq 100 ging es um 0,53 Prozent auf 6754,14 Zähler nach oben.

Skeptisch äusserten sich derweil die Marktbeobachter von Index-Radar: "Der Dow ist schon seit einiger Zeit wieder reif für eine kleine Korrektur - zeigt aber bisher keine Anzeichen von Ermüdung." Inzwischen müssten Anleger jedoch jeden Tag mit dem Start einer Konsolidierung rechnen, auch wenn im aktuellen Aufwärtstrendkanal noch Luft bleibe./la/fba

(AWP)