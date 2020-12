Der Wall Street hat zur Wochenmitte höher eröffnet. Mit einem Plus von zuletzt 0,62 Prozent auf 30 202,57 Punkte liess sich der Leitindex Dow Jones Industrial am Mittwoch von der Veto-Drohung von Präsident Donald Trump gegen das vom Kongress beschlossene Corona-Konjunkturpaket nicht irritieren. Die zuletzt veröffentlichten Konjunkturdaten hatten unter dem Stich kaum einen erkennbaren Einfluss auf das Börsenbarometer, das sich bereits am Dienstag ungeachtet von Verlusten über der viel beachteten Marke von 30 000 Punkten behauptet hatte.