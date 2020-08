Aktien New York: Dow und Nasdaq steigen - Anleger sind wieder risikofreudig

Die Anleger an den US-Börsen haben am Mittwoch neuen Mut gefasst und sich wieder risikofreudig gezeigt. Mit plus 0,69 Prozent auf 27 877,14 Punkte tastet sich das US-Börsenbarometer Dow Jones Industrial erneut an die Hürde von 28 000 Punkten heran. Allerdings bröckeln die Auftaktgewinne zuletzt etwas ab.