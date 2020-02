Aktien New York: Dow und S&P 500 setzen Rekordjagd fort

Weitere Entspannungssignale zur Coronavirus-Epidemie haben auch die US-Anleger am Mittwoch wieder in Kauflaune gebracht. Im frühen Handel kletterte der Dow Jones Industrial erstmals in seiner Geschichte über die Marke von 29 500 Punkten bis auf 29 511 Punkte . Zuletzt gewann der US-Leitindex noch 0,75 Prozent auf 29 495,27 Punkte. Auch der marktbreite S&P 500 erreichte mit 3377 Punkten einen weiteren Höchststand.